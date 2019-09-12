120 bin çöp poşeti dağıtıldı

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temiz ve sağlıklı bir çevre için çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Altındağ Belediyesi ilçe genelinde 120 bin adet çöp poşeti dağıttı. Altındağ Belediyesi, evsel atıkların çevre kirliliğine sebebiyet vermeden toplanabilmesi için, ilçe genelinde 120 bin adet kokulu ve büzgülü çöp poşeti dağıttı. Altındağ genelinde kapı kapı gezerek dağıtım yapan ekipler, çöp poşetini evlere teker teker bıraktı. Kavaklı Mahallesi'nde çöp poşeti dağıtımı yapan ekipleri çaya davet eden vatandaşlar, gerçekleştirilen çalışmadan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.