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Altınok halk gününde çözüm üretiyor

Keçiören Belediyesi’nin hayata geçirdiği Halk Günü Toplantıları’nda vatandaşlar, her konuda taleplerini Belediye Başkanı ’a iletiyor

Giriş Tarihi: 12.9.2019
Altınok halk gününde çözüm üretiyor
BAŞKAN yardımcılarının hazır bulunduğu toplantıda talepler ilgili müdürlüklere anında iletiliyor. Her türlü konu hakkındaki istek ve önerilerini dikkate alan ilgili müdürlükler, gelen talepler doğrultusunda mümkün olan en kısa zamanda gereken inceleme ve çalışmayı yaparak, sorunlara çözüm üretiyor. Engelli, yaşlı ve hamilelere öncelik tanındığı ve vatandaşların talep ve önerisini dile getirdikten sonra talep eden kişilerin servisle evlerine kadar bırakılıyor. Giderek gelenekselleşen Halk Günü'nde vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Turgut Altınok, "Keçiören'de yaşayan her yaş ve kesimden insanımıza dokunan, dertleriyle kederlenen, sevincine ortak olan, gönüllerin bir araya gelmesini sağlayan bir yönetim anlayışını yine hakim kılacağız" dedi.
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Altınok halk gününde çözüm üretiyor
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