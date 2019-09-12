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Çöp konteynırları dezenfekte edildi

Giriş Tarihi: 12.9.2019
Çöp konteynırları dezenfekte edildi
KIZILCAHAMAM Belediyesi ekipleri tarafından sokaklarda bulunan çöp konteynırlarını özel yıkama aracıyla yıkayıp dezenfekte çalışmaları yapıldı. Kızılcahamam Belediyesi ekiplerince çöp konteynırlarının çevresinde biriken yağ, kir ve ürün kalıntıları ile benzeri çöplerin çevrede oluşturacağı kötü koku ve kirliliği önlemek amacıyla çöpler alındıktan sonra özel konteynır yıkama aracı ile konteynırlar yıkanıp dezenfekte edildi. Başkan Süleyman Acar, "Çöp konteynırlarının dezenfekte işlemlerini periyodik olarak yapıyoruz. Kötü kokuların zararlı haşere, haşerat ve bakterilerin, mikropların oluşumunu engellenmiş oluyoruz"dedi.
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