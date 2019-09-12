Kaçan zanlı drone ile yakalandı

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Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aksaray-Ankara Karayolu Yeni Mahalle yakınlarında hırsızlık suçundan hakkında arama kararı bulunan Suriye uyruklu Muhammed Mudakka'yı yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, Muhammed Mudakka'yı Hatay'da bulunan mülteci kampına götürdükleri sırada, Aksaray'da bir dinlenme tesisinde mola verdi. Tuvalete gideceğini söyleyen Muhammed Mudakka bu sırada ortadan kayboldu. İhbar üzerine Aksaray Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 200 polis çalışma başlattı. Görgü tanıklarının şüphelinin ayçiçeği tarlasına girdiğini söylemesi üzerine, polis drone kullanarak geniş çapta arama yaptı. Şüpheli Muhammed Mudakka, tarlaların birinde yakalanarak gözaltına alındı.