Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Polis ve zabıtadan korsan nöbeti

Polis ve zabıtadan korsan nöbeti

Giriş Tarihi: 12.9.2019
Polis ve zabıtadan korsan nöbeti
KIRIKKALE'DE, şehirlerarası korsan taşımacılığın önüne geçmek amacıyla polis ve zabıta ekipleri, yol güzergâhlarında ve terminal çevresinde nöbet tutuyor. Kırıkkale'de şehirlerarası korsan taşımacılığın önüne geçmek, yolcuların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla Kırıkkale Valiliği harekete geçti. Terminallerde izin verilen yerler dışında şehirlerarası otobüs ve minibüslerin kalkışlarına ve korsan taşımacılığa karşı önlemler alan Valilik, Kırıkkale Belediyesi ile birlikte denetimleri arttırdı. Polisler ve zabıta ekipleri korsan araçlara geçit vermiyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Polis ve zabıtadan korsan nöbeti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN