Polis ve zabıtadan korsan nöbeti

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KIRIKKALE'DE, şehirlerarası korsan taşımacılığın önüne geçmek amacıyla polis ve zabıta ekipleri, yol güzergâhlarında ve terminal çevresinde nöbet tutuyor. Kırıkkale'de şehirlerarası korsan taşımacılığın önüne geçmek, yolcuların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla Kırıkkale Valiliği harekete geçti. Terminallerde izin verilen yerler dışında şehirlerarası otobüs ve minibüslerin kalkışlarına ve korsan taşımacılığa karşı önlemler alan Valilik, Kırıkkale Belediyesi ile birlikte denetimleri arttırdı. Polisler ve zabıta ekipleri korsan araçlara geçit vermiyor.