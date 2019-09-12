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Yıldızlar ’ta yetişiyor

Giriş Tarihi: 12.9.2019
Yıldızlar Mamak’ta yetişiyor
MAMAK Belediyesi, gençlerin hayallerine kavuşmasına yardımcı oluyor. Cumhuriyet tarihinin ilk sanat durağı Musiki Muallim Mektebi (MKM) geleceğin sanatçılarını yetiştirmeye devam ediyor. Belediye, verilen kaliteli sanat eğitimi sayesinde her yıl çeşitli üniversiteler ve devlet konservatuarlarına öğrenci yerleştirme iddiasını başarıyla sürdürüyor. Konservatuarda verilen sanat eğitimiyle bu yılda Türk Müziği Konservatuarı'na 18, Türk Din Musikisi Tarihi Bölümü'ne 6, Müzik Öğretmenliği Bölümü'ne 3 ve Halk Oyunları sınavlarında başarılı olan 26 öğrenci olmak üzere toplamda 53 öğrenci çeşitli üniversitelerin konservatuar bölümlerine yerleşti.
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Yıldızlar Mamak’ta yetişiyor
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