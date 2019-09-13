Kaan, kınalı kuzu oldu

19 yaşındaki özel çocuk Kaan Türk'ün hayallerine ışık tutan, Yenimahalle Belediyesi, engellerin hayallere ve hayata engel olmadığını düzenlediği organizasyonla bir kez daha gösterdi. Kendisi için düzenlenen kına gecesinde en büyük hayali olan askeri üniformayı giyen Kaan unutamayacağı bir gün yaşadı. Davul zurnalar eşliğinde evinden alınarak oluşturulan konvoy ile düğün salonuna getirilen Kaan'ın mutluluğu tüm sevdiklerinin yüzünde gülümsemeye sebep oldu.

EN BÜYÜK ASKER BIZIM ASKER

Günler öncesinden belediye çalışanları tarafından en ince ayrıntısı düşünülerek hazırlanan etkinlikte davul zurna ve alkış sesleri eşliğinde salona giriş yapan Kaan, dans şovlarıyla, enerjisiyle, gözlerindeki mutlulukla kına gecesinin her saniyesinde hem güldürdü, hem de salondakileri mutluluktan ağlattı. Organizasyonun ilerleyen saatlerinde asker üniformasıyla arkadaşlarının omuzlarında "En büyük asker bizim asker" sloganlarıyla piste gelen Kaan'ın kınası alkışlar eşliğinde yakıldı. Türk bayrağına ve askerliğe olan tutkusunu anlatan Kaan, "Benim en büyük hayalimi gerçekleştiren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a teşekkür ederim" dedi. Organizasyonun her saniyesinde oğlunun mutluluğa şahit olan anne gözyaşlarını tutamadı. Heyecanını ve mutluluğunu davetlilerle yaptığı konuşmayla paylaşan anne, böyle güzel bir olaya vesile olduğu için başta Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar'a ve emeği geçen tüm belediye çalışanlarına teşekkür etti.