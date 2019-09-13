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Keçiören’e ünlü şair Kaysın Kuliev parkı

Keçiören Belediyesi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) iş birliğinde Balkar edebiyatının önemli ismi yazar Kaysın Kuliev Parkı ve büstü törenle açıldı

Giriş Tarihi: 13.9.2019
Keçiören’e ünlü şair Kaysın Kuliev parkı
PARKIN açılışında konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Milletleri millet yapan dilleri ve dillerini yaşatmalarıdır, aynı zamanda kültürleridir, tarihleridir, sanatlarıdır, edebiyatlarıdır" dedi. Açılışa Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un yanı sıra TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Moldova Gagauz Yeri Milletvekili İvana Köksal, Bosna-Hersek Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç, Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Kubanyehbek Omuraliyev, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Kaysın Kuliev'in oğlu Azamat Kuliev, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, MHP Keçiören İlçe Başkanı Alparslan Doğan, Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, Büstün Heykeltraşı Leuan Ahmatov, Lermantov Vakfı Başkanı Askar Duduyev, Tataristan Yazarlar Birliği Başkanı Rafis Gurbanov, Kırgızistan Halk Şairi Kocageldi Kuluyev katıldı.
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Keçiören’e ünlü şair Kaysın Kuliev parkı
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