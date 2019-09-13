Kitaplık ve kolondan Şule’yi göremez

GAZI Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in, geçen yıl 28 Mayıs'ta saat 03.50'de plazanın 20'nci katından düşerek, hayatını kaybetmesiyle ilgili Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand'ın (33) 'cinayet', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'hürriyeti tehdit' suçlarından tutuklu yargılandıkları Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi, geçen Mayıs ayında olay yerinde keşif yaptı. Mahkeme heyeti ile taraf avukatlarının yanı sıra keşifte, Adli Tıp Kurumu'ndan bir uzman, bir inşaat mühendisi ve o gece olay yerine gelen polis ekibinden bir polis memuru da yer aldı. Keşfin ardından bilirkişi tarafından hazırlanan olay yeri keşif raporu mahkeme dosyasına girdi. Şule'nin ölümüyle ilgili iddia ve ihtimallerin tamamının yer aldığı 49 sayfalık raporun sonuç kısmında ceset, çorap ve ayakkabıların, Çet'in pencereden atlaması veya atılması durumunda da olay yerinde tespit edilen pozisyonu alabileceği belirtildi.

ŞULE'NİN PARMAK İZİ ÇIKMADI

Tutuklu sanık Çağatay Aksu'nun "Odaya girdiğimde sol tarafta Şule'nin aşağı doğru gider halde olduğunu gördüm, hemen bacaklarından tuttum" savunmasını çürüten uzman bilirkişiler, "Kişinin düştüğü iddia edilen dinlenme odasının mimari yapısında tespit edilen kolon çıkıntısı ve kitaplığın kapıdan ilk girişte pencereyi görmeyi sınırladığına sanığın kişiyi pencerede görmesi için kapıdan girdikten sonra oda içerisinde bir miktar ilerlemesi gerekir" ifadeleri yer aldı. Ayrıca sanıkların, Şule Çet'in "atladı" iddiasında bulunduğu pencerede Çet'in parmak izi de çıkmamıştı.



CEP TELEFONUNUN ŞİFRESİ ÇÖZÜLEMEDİ

ANKARA 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Çet'in cep telefonunun, şifresinin çözülüp, imajının alınması için Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü Adli Bilişim Büro Amirliği'ne gönderilmesi kararlaştırıldı. Siber Suçlardan, telefonun incelenmesiyle ilgili mahkemeye, telefonun şifresinin çözülememesi nedeniyle imajının alınamadığı yönünde yazı geldi.