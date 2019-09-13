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Mobil okul yollara çıktı

Giriş Tarihi: 13.9.2019
Mobil okul yollara çıktı
MAMAK Belediyesi'nin dezavantajlı bölgelere yönelik uyguladığı Mobil Anaokulu, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte yollara çıktı. Bu yıl Mamak'ta 10 farklı mahallede haftanın beş günü uygulanacak gezici eğitim otobüsünde minik öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde hem öğreniyor, hem de oyuncaklarla dolu otobüste hoşça vakit geçiriyor. Minikler kalem tutma, kaynaşma, oyun saati, hikaye saati, yemek saati gibi uygulamalarla dolu dolu bir gün geçirirken mobil anaokulu her yıl daha fazla öğrenciye hizmet vermeye devam ediyor.
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Mobil okul yollara çıktı
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