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Büyük Ödülleri’ sahiplerini buldu

Giriş Tarihi: 13.9.2019
‘Sakarya Büyük Ödülleri’ sahiplerini buldu
POLATLI'DA Polatlı 13 Eylül Sakarya Zaferi 98'inci yıl kutlamaları kapsamında Polatlı tarihine ve kültürüne katkıda bulunan isimlere ödül verildi. Ödül törenine Kaymakam Mahmut Nedim Tunçer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Sabahattin Türker, Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Veysel Kaçmaz, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, ABB Meclis Üyesi MHP Grup Başkan Vekili Murat Arıkan, Belediye Meclis Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluş Temsilcileri, Siyasi Parti İlçe Başkanları, Kurum ve Kuruluş Müdürleri, Şehit Aileleri, Gaziler ve İstiklal Madalyalılar ile çok sayıda davetli katıldı.
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‘Sakarya Büyük Ödülleri’ sahiplerini buldu
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