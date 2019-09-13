Tren kazası soruşturmasında sona gelindi

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, 13 Aralık 2018'de meydana gelen ve 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan hızlı tren kazasıyla ilgili soruşturmada sona gelindi. Savcılık, soruşturma kapsamında, kazada ölen makinistler ile 5 Mart 2019'da hayatını kaybettiği anlaşılan dosyanın şüphelilerinden Ankara YHT Gar Müdürü Talip Ünal hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verdi. Savcılığın, hazırlanan bilirkişi raporunda kusurlu bulunan dönemin TCDD Genel Müdürü İsa A., şu anda TCDD Genel Müdürü olan dönemin Genel Müdür Yardımcısı Ali İhsan U.'nun da aralarında bulunduğu üst düzey yöneticiler için, Bakanlıktan istenilen soruşturma iznini beklediği öğrenildi.