47 çocuğu mağdur etti

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu'na göre 'Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100 binin üzerindeki belediyeler kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır' maddesi yer alıyor. Bu kanuna göre Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 15 yıl önce açılan bu evler Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından kapatılınca büyük tepki çekti. 10 ev kapatılarak 47 çocuk ve ailesi mağdur edildi. Devlet yurtlarına göre giriş çıkış şartları daha rahat olduğu için zor durumda olan ailelerin çocuklarının bakımlarının yapıldığı evlerin kapatılması Ankara'yı ayağa kaldırdı.

MEVZUATTAN HABERİ YOK

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek SABAH Ankara'ya konu ile ilgili konuştu. Gökçek, Yavaş'ın mevzuattan haberinin olmadığını söyledi. Kendi döneminde 15 yıl önce açılan bu evlerin yurtlardan farklı olduğunu devlet yurtlarının koruma kararı olan çocuklara baktığını ifade eden Gökçek, "Maddi durumu elverişli olmayan ailelerin çocukların bakımın üstlenmesi için bu evlere çocukları bırakıyor istediği zaman çocuğu ile görüşüyor evine götürebiliyordu. Mansur o evlerde tecavüz var diyerek toplumu kışkırttı yalan yanlış bilgi verdi. Gönül ilişkisi yaşayan iki gencin ev dışında yaşadığı olayı o evlerde olmuş gibi aksettirdi ve olay da Eylül 2018'de meydana geliyor. Ne oldu da bu evleri boşaltmak istedi anlamış değilim. 47 masum yavruyu ve ailelerini mağdur etti, tecavüz, taciz diyerek onların onurlarını kırdı" dedi.

O EVLERDE TECAVÜZ YAŞANMADI

Kapatılan Çocuk Koruma Evleri'nde tecavüz ve istismar olduğunu iddia eden Başkan Yavaş'a bir tepki de bu evlerde kalan çocukların ailelerinden geldi. Yavaş'ın ortaya attığı tecavüz ve istismar iddiasının gerçek dışı olduğunu ifade eden aileler, "Başkan Mansur Yavaş olayı maniple etmek istiyor. Seçim zamanında vaat ettiği kreşleri açmak için çocuk evlerine göz dikti. Söylediği tecavüz olayı asılsız ve kurumla ilgili değil. Geçtiğimiz yıllarda yurtta kalan 18 yaşındaki bir gencin kurum dışında uzun yıllardır sevgili olduğu kız arkadaşı ile arasında geçen bir mesele. Kız ve erkek kavga edince bu olay tecavüz olarak kızın babasına aksettirilmiş çocuk 4 ay hapiste kalmış. Çocukların yazışmaları ve konuşmaları incelendiğinde olayın tecavüz değil iki sevgilinin gönül rızası ile birlikte oldukları ortaya çıkmış çocuk beraat etmişti. Yavaş bu olaydan yola çıkıp o evlerde tecavüz olduğu çocukların istismar edildiğini iddia ediyor ama orada kalan çocukları ve çalışanları zan altında bırakıyor. Bu adamın hiç mi vicdanı yok? İstismar olsa biz evlatlarımızın orada kalması için uğraşır mıyız? Bu hangi akla mantığa sığar? Şu an o evlerden sadece birisi faaliyette ve 5 çocuk hala orada kalıyor" diye konuştular.

MANSUR YAVAŞ YİNE SÖZÜNDE DURMADI

Kapatılan evler, zor durumdaki ailelerin çocuklarına bir süre bakım desteği sağlayan ve aile ile sürekli iş birliği içinde hafta sonları çocukların evlerine gitmelerine müsaade eden destek merkeziydi. Kendisi de çocuk sığınma evinde yetişen ve 2 çocuğu olan aile, mahkeme kararı ile çocuk evlerine yerleşen aileyi örnek alıp mahkeme kararı emsaldir diyerek Büyükşehir'in yolunu tuttu. Başkan Mansur Yavaş'ın 'Yürütmeyi durdurma kararını uyguluyoruz' sözlerine rağmen ailenin verdiği dilekçe reddedildi. Kapatılan 11 evden sadece 1'i faal durumda ve 5 çocuk o evde kalıyor. Diğer çocuklar için acil çözüm bekleyen aileler bu evlerin yurtlardan farklı destek merkezi olduğunu söyledi.