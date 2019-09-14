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6 ay boyunca bozulmayan karpuz ‘Güreş Karpuzu’

Giriş Tarihi: 14.9.2019
6 ay boyunca bozulmayan karpuz ‘Güreş Karpuzu’
Polatlı'da Güreş Köyü'nde ekilen karpuz tam 6 ay boyunca bozulmuyor. Yıllarca tüm Türkiye'ye gönderilen karpuz, zamanla ekilmemeye başladı. Hikayesi 45 yıl önceye dayanan karpuz, kabuğunun kalınlığından dolayı tarlada bozulmadan aylarca kalabiliyor. 45 yıl önce Ankara çayından gelen bir çekirdekle üretime başladığını belirten çiftçi Fazlı Odabaşı, "Güreş karpuzu düzgün şartlarda muhafaza edilebilirse, Ocak ve Şubat ayına kadar tüketilebilir. Kalın kabuklu, iri çekirdekli ve çok lezzetli bir karpuz türüdür" dedi.
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6 ay boyunca bozulmayan karpuz ‘Güreş Karpuzu’
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