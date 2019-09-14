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Başkan , Mania problemi için kolları sıvadı

Giriş Tarihi: 14.9.2019
Başkan Ertuğrul Çetin, Mania problemi için kolları sıvadı
İLÇEDE bulunan Mania sorununun çözümlenmesi amacıyla Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'in başkanlığında toplantı düzenlendi. Esenboğa Havaalanı'nda yapımı devam eden üçüncü pist nedeniyle, uçakların iniş-kalkış güvenliği ile ilgili 2009'da ilan edilen ve 'Mania Planı' olarak bilinen uçuş güvenliği hattı kriterlerinin yeniden belirlenmesi için harekete geçildi. 'Esenboğa Havaalanı Hava Mania Planı' ile birlikte ruhsat sıkıntısı yaşayan vatandaşların mağduriyetlerini çözmeye yönelik çalışmalar başladı.
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Başkan Ertuğrul Çetin, Mania problemi için kolları sıvadı
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