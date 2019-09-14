Çamlıdere gezisi yüzlerini güldürdü

BUGÜN NELER OLDU

KEÇIÖRENBelediye Başkanı Turgut Altınok, "Engellilerin, çocukların, yaşlıların gönülleri milyonlarca gönüldür, onlara hak ettiği hizmeti verebiliyorsak ne mutlu bize" dedi. Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı Engelli Danışma Merkezi tarafından organize edilen gezi ile engelliler ve aileleri Çamlıdere'de açık havada piknik yapıp müze ve türbeleri de ziyaret ettiler. Günübirlik geziye katılan engelliler ve aileleri bu gezilerin rehabilitasyon ve motivasyona da hizmet ettiğini belirterek, gönüllerince eğlenme imkanı yakaladılar.Rehber eşliğinde Şeyh Ali Semerkandi Türbesi ve Müzesini ziyaret eden çocuklar ve aileleri Aluç Dağı'nda doğa yürüyüşü yaparken, kendi aralarında eğlenceli yarışmalarla ve müzik eşliğinde dans ederek doyasıya eğlendiler. Farklı kültürel değerleri ve tarihi yerleri yerinde görme fırsatı yakalayan engelli çocuklar ve aileleri gezilerin sosyal yaşama katılmalarındaki önemini vurgulayarak devam etmesi temennisinde bulundular.