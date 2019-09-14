Diyadin hata istemiyor

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig'in ilk 3 haftasını 5 puanla tamamlayan MKE Ankaragücü, yarın sahasında oynayacağı BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Beştepe Tesisleri'nde yapılan çalışmayı sık sık durdurarak oyuncularına uyarılarda bulunan teknik direktör Metin Diyadin, takımın başında çıkacağı ilk karşılaşmadan 3 puan istedi. Kendileri için çok önemli bir maça çıkacaklarını vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı,diye konuştu. Yarın