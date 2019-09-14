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Diyadin hata istemiyor

Giriş Tarihi: 14.9.2019
Diyadin hata istemiyor
SÜPER Lig'in ilk 3 haftasını 5 puanla tamamlayan MKE Ankaragücü, yarın sahasında oynayacağı BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Beştepe Tesisleri'nde yapılan çalışmayı sık sık durdurarak oyuncularına uyarılarda bulunan teknik direktör Metin Diyadin, takımın başında çıkacağı ilk karşılaşmadan 3 puan istedi. Kendileri için çok önemli bir maça çıkacaklarını vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, "Hiçbir mazeret üretmeden sonuç almamız gerekiyor. Güçlü bir rakip ile karşılaşacağız. Evimizde oynamanın avantajını kullanmamız gerekiyor. Hata istemiyorum" diye konuştu. Yarın Eryaman Stadı'nda saat 17.00'de oynanacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
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Diyadin hata istemiyor
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