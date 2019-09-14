Garantili iddia kuponu operasyonu

ALINAN
bilgiye göre,
Ankara Asayiş
Şube Müdürlüğü
Yankesicilik
Dolandırıcılık Büro
Amirliği ekipleri,
Facebook ve Instagram
gibi sosyal medya hesapları
üzerinden tanıştıkları kişilere
"kesin tutacak"
garantisi ile
yüksek fiyatla
iddia kuponu
sattıkları belirlenen
suç örgütünün
elemanlarını
takibe
aldı. Ekipler,
6 ay süren teknik
ve fiziki
takip sonrası
Ankara, Bursa, Muğla ve Kastamonu'da düzenledikleri
eş zamanlı operasyonda 10 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin sosyal medyadan güven temin etmek amacıyla
yüksek takipçi sayısına sahip kişilerin hesaplarını
rızaları olmadan ya da para karşılığı kullandıkları
kaydedildi. Bu hesaplarda yüklü miktarlarda para
kazandırmış olduklarını gösteren sahte kupon ve para
resimlerini paylaşan şüphelilerin, inandırıcı olmak için
teşekkür röportajları da paylaştıkları tespit edildi.