Garantili iddia kuponu operasyonu

BUGÜN NELER OLDU

bilgiye göre,Ankara AsayişŞube MüdürlüğüYankesicilikDolandırıcılık BüroAmirliği ekipleri,Facebook ve Instagramgibi sosyal medya hesaplarıüzerinden tanıştıkları kişilere"kesin tutacak"garantisi ileyüksek fiyatlaiddia kuponusattıkları belirlenensuç örgütününelemanlarınıtakibealdı. Ekipler,6 ay süren teknikve fizikitakip sonrasıAnkara, Bursa, Muğla ve Kastamonu'da düzenlediklerieş zamanlı operasyonda 10 kişiyi gözaltına aldı.Şüphelilerin sosyal medyadan güven temin etmek amacıylayüksek takipçi sayısına sahip kişilerin hesaplarınırızaları olmadan ya da para karşılığı kullandıklarıkaydedildi. Bu hesaplarda yüklü miktarlarda parakazandırmış olduklarını gösteren sahte kupon ve pararesimlerini paylaşan şüphelilerin, inandırıcı olmak içinteşekkür röportajları da paylaştıkları tespit edildi.