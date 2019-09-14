Gurur duyuyoruz

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın finalde Sırbistan'a kaybederek ikinci tamamladığı 2019 Avrupa Şampiyonası'ndan organizasyona ev sahipliği yapan Ankara da yüzünün akıyla çıktı. Voleybolseverlerin büyük ilgi gösterdiği turnuva ile ilgili SABAH Ankara'ya özel açıklamalar yapan Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, önemli bir sınavı başarıyla tamamladıklarını söyledi. SALONA TARAFTARLAR SIĞMADI

Organizasyonu değerlendiren Başkan Üstündağ, "CEV Başkanı Aleksander Boricic'in ve turnuvaya katılan takımlarında hepsinin ortak görüşü, Türkiye'nin bu organizasyonu en mükemmel şekilde yaptığı yönünde. Ülkemize yakışır bir şekilde turnuva yapmanın gururunu yaşıyoruz. Gerek kamuoyu otoriteleri tarafından gerek bütün medya tarafından gerek taraftar gerekse tüm kuruluşlar tarafından tarafımıza iletilen turnuva ile ilgili eleştirilerin on üzerinden on olduğunu, eksiksiz, mükemmel bir organizasyon olduğunu belirtmek isterim. Bugüne kadar Türk voleybolunda 6 bin 500 kişilik, en fazla 7 bin kişilik salonlarda böyle bir organizasyon yapılıyordu. Bugün bu organizasyon 12 bin kişilik Ankara Spor Salonu'nda yapıldı. Zaman zaman maçlarda taraftarın sığmadığını, bütün boşlukların da dolduğunu belirtmeliyim. Maçların 14 bin civarında bir seyirciye karşı oynandığını gördük. Hem organizasyonun mükemmelliğinden hem de takımın başarısından çok memnunum. Bu organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

TÜRK KADINININ BAŞARISI

"Bu organizasyonda kadın eli vardı" diyen Üstündağ, "Sadece sahada oynayan kadınların, kızların, oyuncuların değil, bu organizasyonda emeği geçen kadın arkadaşlarımızın hakkını ödeyemeyiz. Organizasyon sorumlumuz bir kadındı. Nihan Karaçam ve genel sekreter Nihal İşçi bu organizasyonun yetkili, sorumlu kişileriydi. Bütün yetki onlardaydı. Türk kadınının neler başardığını hem organizasyonda hem sahada gördük" diye konuştu. A Milli Takım'ın finalde Sırbistan'a kaybederek Avrupa ikincisi olmasını da değerlendiren Üstündağ şu ifadeleri kullandı: "O son topta hiçbir zaman gözyaşı dökmediğim kadar gözyaşı döktüm. Neden derseniz, çok emek verdik. Çünkü şampiyonluğu hak etmiştik. Bir buçuk yıl ara verip anne olan bir oyuncumuz gelip canla başla mücadele etti. Çocuğuna otel odasında, annesinin himayesinde baktı. Bir taraftan antrenmana çıkan, bir taraftan çocuğuna süt veren, daha sonra müsabakaya çıkan, sonra çocuğunun yine karnını doyuran, çocuğu ile ilgilenen bir annenin hak ettiği şampiyonluğu kaybetmesi bir insana ne kadar üzüntü verir düşünün. Bir kaptan düşünün ki Türkiye'nin gururu olmuş, oyuncular ki 1998 doğumlu, 2000 doğumlu sporcuların Avrupa'da neler yapabileceğini göstermiş ve avucunun içine alabileceği şampiyonluğu kaybetmiş. Taraftarın o muazzam desteği, oradan üzülerek çıkmanın ne kadar bizi de üzeceğini düşünün."

YABANCI SON GÜNE KADAR DEĞİŞMEYECEK

YABANCI tartışmaları hakkında Guidetti'nin, "Benim için yerli-yabancı yok. İyi oyuncu-az çalışan oyuncu var" sözlerine katıldığını belirten Başkan Üstündağ, "Biz bir sistem meraklısıyız. Ve bu sistem istikrar üzerine kurulu. Bunu kurduğumuzu düşünüyorum. Üç yabancı oyuncu ile yolumuza devam ediyoruz. Görevimizin son gününe kadar bu değişmeyecek. Demek ki başarılı oluyoruz. Hep üst sıralardayız" dedi.



TÜRK KADINI HARİKA

BAŞKAN ÜSTÜNDAĞ, "Türk kadınını bir cümleyle tanımlar mısınız?" sorusuna, "Türk kadını tek kelimeyle harika, ülke olarak kadınlarımız, kızlarımız ile gurur duymalıyız" cevabını verdi

GUİDETTİ BİZİM ŞANSIMIZ

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın dünyaca ünlü İtalyan Başantrenörü Giovanni Guidetti hakkında da övgü dolu ifadeler kullanan Başkan Akif Üstündağ, "İşini çok iyi yapan, mesleğini seven, saygı duyan ve Türk halkına inanılmaz ilgi ve saygı duyan, çalışmayı ön planda tutan bir koç ile çalışıyoruz. Bunun için benim bir şey söylememe gerek yok. CEV'de en başarılı yılın koçu seçilmiş. Dünya şampiyonluğu, Avrupa Şampiyonluğu yaşamış bir isim. Son derece mütevazı, alçak gönüllü, oyuncuları ile ilişkileri mükemmel olan, antrenmanını aksatmayan ve bu işin ön planda tutulması gereken kısmının işi olduğunu düşünen bir koç ile çalışıyoruz. Son derece memnunuz, çalışmaktan da gurur duyuyoruz. Kendisi de zaten uzun yıllarını Türkiye'de geçirdi. Bir sultanımız ile evli (Bahar Toksoy). Onunla çalışmak büyük şans" diye konuştu.



VOLEYBOLA İLGİ ARTTI

BAŞKAN Akif Üstündağ, elde edilen başarıyla birlikte voleybola ilginin arttığını kaydederek sözlerini söyle sürdürdü: "Kızların bu başarısı sayesinde talep muazzam derecede arttı. Kulüp kurmak isteyen okullar arıyor sürekli. Biz de onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Altyapı inanılmaz bir noktada. Örneği Ebrar. Muazzam bir oyuncu. U20 takımımız dünya dördüncüsü oldu, Ebrar'ı o takıma gönderseydik kesin dünya şampiyonuyduk. Ama Ebrar'ı gönderemezdik çünkü A takımda ihtiyaç vardı. U16 takımı Avrupa şampiyonu olurken sadece tek bir set vererek, üstelik İtalya'nın seyircisi önünde şampiyon oldular. Hiç puan kaybetmeden şampiyon oldular. Bu ne noktada olduğumuzu gösteriyor. A takıma gelelim. Yaş ortalaması en genç takımız. Hâlâ altyapı oyuncusu gibi görüyoruz. Okulumuz var yan tarafta. Yeni eğitim öğretim yılında eğitim verecek okulumuz. Zilin sesini duyup mutlu oluyoruz."