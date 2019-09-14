Matematik profesörünü dolandıran sanığa 7 yıl 3 ay hapis cezası

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ANKARA'DA, üniversitede öğretim görevlisi, Matematikçiler Derneği Başkanı Prof. Dr. Ömer Akın'ın, telefonda kendilerini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıtan kişilerce dolandırılmasıyla ilgili davada karar çıktı. Mahkeme, Akın'ın 99 bin lirasını alan Suriyeli Ali Hammud El Casım'a, 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verdi. Prof. Dr. Ömer Akın, geçen yıl Temmuz ayında ev telefonunu arayıp, kendisini polis olarak tanıtarak, "Kimlik bilgilerinizle Kuzey Irak, ABD, Suriye'de çeşitli bankalardan işlem yapılmış. Kimlik bilgilerini çalarak işlem yapan bu kişilere yönelik operasyon yapacağız. Bu operasyonun deşifre olmaması için söylediğimiz her şeyi yapın" diyen kişiye inandı. Akın, otomobilini satarak, aldığı 99 bin lirayı Pursaklar Saray İmam Hatip Lisesi önünde kimliği belirsiz bir kişiye teslim etti. Akın, yine telefondaki kişilerin yönlendirmesiyle banka şubesinden 20 bin lira çekti. Akın, bu parayı da dolandırıcılara teslim etmek üzereyken, otomobilin satıldığını öğrenip, durumu fark eden oğlu, babasının parayı teslim etmesine engel oldu.