Esnafımız faiz düşüşlerinden yararlanmalı

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GEÇMIŞ yıllarda çıkarılan sicil aflarının esnaf ve sanatkârın yarasına merhem olmadığını söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Merkez Bankası 2 ay içerisinde 2 kez faizleri düşürdü. Bankalar da aynı şekilde kredi faizlerini aşağı çekiyorlar" dedi. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "2003, 2009 ve 2017 yıllarında üç kez çıkarılan sicil affı zorunlu olmadığı için birçok banka tarafından tanınmadı. Krediye ulaşmak isteyen esnaf ve sanatkârlarımızın kara liste sorunu halen sürüyor. Oysa esnaf ve sanatkârımızın geleceği bankaların insafına bırakılmamalı. TBMM'de etkin bir sicil affı için net olarak karar verilmeli. Yeni yasa çıkarılarak, tüm bankaların sicil affına uyması kesin bir şekilde belirlenmeli. Yani düşen bu faizlerden esnafımızın da yararlanması sağlanmalı" ifadelerini kullandı.Tüm bankaların zorunlu uygulayacakları etkin bir sicil affının esnaf için ekmek ve su gibi bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Palandöken, "Ekonominin can damarı olan esnaf ve sanatkârlarımız, geçmiş yıllardaki borçları nedeniyle krediye ulaşamıyor. Borçlarını çoktan ödeyen ve kredi almak için emekli maaşını taahhüt olarak gösteren esnafımıza bile kredi verilmiyor. Birçok banka, özellikle de özel bankalar, geçmiş dönemlerde kredi taksitlerini ya da kredi kartı borcu ödemesini bir gün aksatanları bile kara listeye alıyor. Oysa esnaf ve sanatkârlarımız günümüz şartlarında finansman desteğine çok fazla ihtiyaç duymaktadır" şeklinde konuştu.