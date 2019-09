Hem sokağa attılar hem iftira attılar

BUGÜN NELER OLDU

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kapatılan Çocuk Koruma Evleri'nde kalan çocuklara lojman tahsis ettiklerini söyleyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, eksiklerin bu hafta içinde biteceğini gelecek hafta çocukları misafir etmeye başlayacaklarını söyledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Çocukların mağdur olmaması için kapatmayı durdurduk" şeklindeki açıklamasının ardından konuyu araştırdıklarını belirten Başkan Köse, "Yavaş'ın sözlerine rağmen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce çocukların tahliyesi için ailelerine zorla imza attırılmaya devam edildiğini" söyledi.Köse, "Konu çok hassas bir konu. Mansur Bey 'Biz çocukları seviyoruz biz daha iyi bakarız. Biz çocukları sokağa atmadık' diyor. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. 47 çocuktan 3 tane kaldı, tamamını sokağa bıraktı. Zaten bakıma ihtiyacı olan bu çocukları çaresiz olan ailelere zorla teslim etti. Maalesef fiili durum söylediği gibi değil. Söylediği şeyler gerçeği yansıtmıyor. Başkan geçen meclis toplantısında yalan söyledi. Toplumu yanlış yönlendirdi. Biz fark edince de üzerini örtmeye çalıştı. Mesele bu. Yavaş 'Siz bilmiyorsunuz bu konuyu burada bilmediğiniz olaylar var' diyor. Bu ifadesi yavrularımızı çaresiz bırakıyor" dedi. 11 koruma evinde adli vakanın olmadığını söyleyen Köse, "15 seneyi aşkındır bu evler devam ediyor. Bu kurumlar Türkiye'de pek çok yerde var. Hepsini zan altında bırakıyor. Yavrularımızı çaresiz bırakıyor. Onları zedeliyor bu ifade. Bugüne kadar 11 evin hiç birinde adli bir vaka olmamıştır. Bırakın tacizi, kavga bile olmamıştır. Çalışanlar ile çocuklar arasında iletişim çok iyi. Burası sıcak bir ev, bir yuvadır. Bu ifade biraz da suçluluk psikolojisi ile söylenmiş bir ifade. Sayın başkan burada taciz olayı var diyerek yaptığı yanlışı örtmeye çalıştı. Kayıtlara yansımış tek bir olay bile yok. Sadece çocuklardan bir tanesi okuldaki arkadaşı ile bir ilişki kuruyor, bununla bağlantılı. Ortada daha ileri giden bir şey yok. Çocukların kendi arasında, çalışanlar ile arasında olan bir durum yok. Tek bir olumsuzluk ile herkesi zan altında bırakmak yanlış" diye konuştu.Süreci yönetemediler diyen Başkan Köse, "Biz vicdani olarak hareket ediyoruz. Çocuklarımız sokakta kalsın istemiyoruz. Çocuklarımızı hem sokağa attılar hem de iftira attılar. Bu iş 15 yıldır güzel bir şekilde ilerliyor. Ki bu evleri birçok kişi bilmiyordu bile. Çocukların doğal halini bozmak istemiyorduk. Yasal olarak biz yapamayız diyor, ama bence yanlış biliyor. Yasa ilçelere ve Büyükşehir'e zorunlu kılıyor. Diyor ki Büyükşehir Belediyesi ve yüz bin nüfusu olan ilçe belediyeleri kadın ve çocuk evleri yapmak zorundadır. Mesele Büyükşehir Belediyesi'nin bu işi devam ettirmek istememesi. Çocuklara bakmak istemediler. Süreci yönetemediler. Ailelere zorla imza attırdılar. Yönetimsel zafiyet var" ifadelerini kullandı.Köse, "Bizim geleneğimiz yetimi, öksüzü koruyan bir gelenek. Yetim bir Peygamberin ümmetiyiz. Toplumda yetimlere, öksüzlere bir merhamet duygusu vardır. Cumhurbaşkanımız her zaman mazlumun yanındadır. Biz her zaman kimsesizlerin kimi olduk. Bizim gönlümüz buna müsaade etmiyor. Çocukları şu an sokaktan topluyoruz. Aksaray'a kaçırılan evladımız şu an Ankara'da, ailesinin yanında. Biz belediyede de kendisine yer açtık. Evlerimizden birisine yerleştireceğiz. Mamak Belediye Başkanı'na ayrılmış bir lojmanımız var. Bu lojmanı da çocuklarımıza tahsis ettik. Çocuklar henüz kalmaya başlamadı. Şu an arkadaşlarımız evin ihtiyaçlarını tedarik ediyorlar. Önümüzdeki haftadan itibaren çocuklarımız evlere yerleştirilecek. Batıkent'te bir tane açık ev var. Oradaki çocukların ailelerine ulaşamadıkları için açık kaldı, kapanmadı" dedi.MAMAK Belediye Başkanı Murat Köse, mağdur olan çocuklardan bazılarının parklarda yattığını tespit ettiklerini ifade ederek şunları söyledi: "Çocukların yazdığı dilekçeler var. Onları bugün Büyükşehir Belediyesi'ne ulaştıracağız. Büyükşehir Belediyesi hala 'sorun yok' diyor. Aileleri mahkemeye yönlendiriyor. Bunlar hoş şeyler değil. 11 Çocuk Koruma Evi'nden sadece biri kaldı. 47 çocuktan ise sadece 3'ü kaldı. O çocuklar da ailelerine ulaşılamadığı için duruyor. Diğer çocukların ailelerini çağırıp zorla kağıt imzalattılar. Bu çocuklar bunları hak etmiyor. Hala süreç devam ediyor ve çocuklarımız hala dışarıda kalıyor. Önceki gün parkta yatan çocukları tespit ettik. Çocuklarımızı birer birer toplayıp, onlara sıcak bir yuva oluşturmanın gayreti içerisindeyiz." Çocuk Koruma Evleri'nin güzel bir proje olduğunu vurgulayan Köse, "Biz de bu projeye devam edeceğiz. Mamak Belediye Başkanlığı'na tahsis edilmiş bir lojmanımız var. O lojmanı çocuklarımıza hediye ettim. Çocuklarımız orada kalmaya başlayacak. Büyük ve güzel bir yer. Orayı kız çocukları için düşünüyoruz. Hemen yakınında bir yerde de erkek çocuklar için bir yer planladık. İhtiyaca göre bunların sayısını artıracağız ve tüm Mamaklılar olarak çocuklarıma kol kanat gereceğiz. Çocuklarımız inşallah bu süreci en az zararla atlatırlar" dedi.