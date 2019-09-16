Badmintonda şampiyon Türkiye

BUGÜN NELER OLDU

BULGARISTAN'IN Perushtica kentinde düzenlenen 13 Yaş Altı Badminton Şampiyonası'nda Türkiye takım müsabakalarında şampiyon oldu. 56 sporcunun kürsü mücadelesi verdiği şampiyonada Türk badmintoncular, bireyselde 2 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı. Takım müsabakalarından kazanılan 1 altın madalya ile beraber Badminton Milli Takımı toplamda 11 madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı. İşte millilerde madalya kazanan sporcularımız:TEK ERKEKLER1. Veysel Taşdemir 3. Emre MutluTEK KADINLAR3. Aleyna Korkut, 3. Aysu ArslanÇIFT ERKEKLER1. Veysel Taşdemir-Emre Mutlu 3. Mert Seven-Mehmetcan Töremiş Çift KADINLAR 2. Aleyna Korkut-Elif Rabia Şimşek 3. Tayla Gerçeker-Zülal Pekez KARIŞIK ÇIFTLER2. Şevval Naz Işık-Ali Devran Açıksu 3. Mert Seven-Zülal Pekez