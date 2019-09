Kankalar bilim yolunda

BUGÜN NELER OLDU

Milli Eğitim Vakfı (MEV) Gökkuşağı Özel Eğitim İlkokulu'nda okuyan omurilik felçli Nurullah Salih Coş ve Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası Bekir Balkan Albay, genel zihinsel yetenek alanında Bilim ve Sanat Merkezleri'ne (BİLSEM) girmeye hak kazanarak bedensel engellerinin başarılarının önüne geçemeyeceğini gösterdi.İlkokul ikinci sınıfa giden omurilik felçli Nurullah Salih ile dördüncü sınıf öğrencisi SMA hastası Bekir Balkan, çalışma azimleri ve ailelerinin desteğiyle engellerini aşarak örnek bir başarıya imza attı. Minik öğrenciler okullarında ve değerlendirme sürecinde gösterdikleri başarıyla genel zihinsel yetenek alanında BİLSEM'e girmeye hak kazandı.Nurullah Salih Coş, 5 yaşında geçirdiği trafik kazası sonucunda omurilik felci olduğunu ve hayatına tekerlekli sandalyeyle devam etmek zorunda kaldığını belirtti. Boş zamanlarında kitap okumaktan, belgesel izlemekten ve bilgi veren videolar hazırlamaktan hoşlandığını anlatan Nurullah, "Bilime meraklı olduğum için 'Nuro ile sınırsız bilgi' adında bir Youtube kanalı açtım. Buradan çeşitli bilgiler veren ve gittiğim yerleri anlattığım videolar paylaşıyorum. Videolarımı paylaşmadan önce vereceğim bilgiler hakkında çalışmalar yapıyorum ve daha sonra videolarımı hazırlıyorum" dedi.Nurullah, tekerlekli sandalye kullandığı için sokakta zaman zaman zorluklar yaşadığına değinerek, "Okulumda hiç zorlanmadan her yere gidebiliyorum. Çünkü okulumun her yerinde engelli öğrenciler için rampalar var. Bu yüzden çok mutluyum. Okulumda yeni bilgiler öğrenmeyi çok seviyorum" ifadelerini kullandı. Nurullah, "Her ay düzenli olarak kitap okuyorum. BİLSEM için sınavlara hazırlanırken de bol bol kitap okudum. Gelecekte hem bilgisayar hem de tasarım mühendisliği okumak istiyorum. Büyüyünce de tasarım mühendisi olmak istiyorum. Engelli çocukların hayatını kolaylaştıracak tasarımlar yapmak istiyorum" dediBekir Balkan Albay da boş zamanlarında kitap okumayı ve dışarıda arkadaşlarıyla oyun oynamayı sevdiğini, derslerini düzenli tekrar ederek ve günü söyledi. İleride yeni buluşlar ortaya koyan bir mucit olmak istediği anlatan Bekir Balkan, "Okulumuzda bizler için çok uygun bir ortam var. Her yerde asansör ve rampa var. Bu yüzden çok güzel bir okul. Arkadaşlarımı ve öğretmenimi çok seviyorum. Yeni buluşlar yapmayı çok seviyorum. Bu yüzden gelecekte mucit olmak istiyorum" diye konuştu. Bekir, kendisi gibi engelli öğrencilere azimle çalışmaları tavsiyesinde bulunarak, "Engelli öğrenciler de isterlerse her şeyi başarabilirler. Başarıya ulaşmak için bol bol kitap okusunlar ve çalışsınlar" dedi.NURULLAH'IN annesi Aliye Coş oğlu için şunları söyledi: "Nurullah bilimi, kitap okumayı ve belgesel seyretmeyi çok seven bir çocuk. Nurullah okula başlayacağı zaman tekerlekli sandalyeyle zorlanmadan eğitim alabileceği bir okul bulmak bizim için çok önemliydi. Tersine kaynaştırmanın yapıldığı bu okul Nurullah'ın eğitimine büyük katkı sağladı. Bu da çocuklar için çok verimli oluyor. Engelli öğrenciler eve kapanmasınlar, dışarı çıksınlar. Anne ve babaları hem çalışma hem de çocuklarına bakma imkânı sağlansın."SMA hastası Bekir'in babası Ümit Albay da "Oğlumuzun engelini öğrendiğimizde, eğitimi ikinci, sağlığı birinci planda tutmaya karar vermiştik. Eşimle, 'çocuğumuzu huzurlu, mutlu ve özgüvenli yetiştirelim' demiştik. Bekir her zaman kendisiyle barışık bir çocuk oldu. Engeli hiçbir zaman kısıtlayıcı faktör olmadı" diye konuştu.