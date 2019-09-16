Keçiören’in Gücü Erzurum’u karıştırdı

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FF 1. Lig'in 4. haftasında Keçiörengücü, konuğu BB Erzurumspor'u 1-0 yenerek 8 puana çıktı. Başkent ekibi yoluna yenilgisiz devam ediyor. Başkent ekibi, taraftarı önünde karşılaştığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında 50. dakikada Erdi Dikmen'le galibiyete ulaştı. Keçiörengücü 8 puana yükseldi.
Dadaşlar ise 4 puanda kaldı. Galibiyet sonrası konuşan Keçiörengücü'nün teknik sorumlusu Hamdi Yılmaz, Aktepe Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "İlk yarıda başa baş bir futbol oldu. İkinci yarıda çok daha üstün bir futbolla galip gelmesini bildik"
değerlendirmesinde bulundu.
4 PUAN YETMEDİ!
Maç sonu BŞB Erzurumspor'da teknik direktör Muzaffer Bilazer istifa etti. Bilazer, Erzurumspor'un başında bu sezon çıktığı 4 maçta 1 galibiyet 2 mağlubiyet ve 1 de beraberlik aldı.
Erzurumspor Teknik Sorumlusu Uğur Bayarslan ise Keçiörengücü'nü tebrik ederek, "Oyuna iki takım da dengeli başladı. Keçiörengücü iyi bir takım, saha avantajını iyi kullanıyor. Devamlı sentetik sahada oynuyorlar. Bizim çocuklarımız ilk defa sentetik sahada müsabaka yaptı. Gol atan takımın galip geleceği bir maça dönüştü. İkinci yarının başında 1-0 geriye düştük. Çok pozisyon bulduk, karşılığını verebilirdik. Maçın hakkı beraberlikti. Bunlardan ders çıkaracağız"
şeklinde konuştu.
'FATİH TERİM SAHAMIZI BEĞENMİŞTİ'
ERZURUMSPORLU futbolcuların sentetik çim olan zeminden şikayet ettiklerini aktaran Keçiörengücü'nün teknik sorumlusu Hamdi Yılmaz, "Biz 13 yıldır bu sahada oynuyoruz. 2. ligden 3. lige düştük. 7 yıl sonra 2. lige, daha sonra 1. lige çıktık. Bu saha eğer bize çok büyük avantaj olsaydı her yıl bir lig çıkardık. Dolayısıyla Süper Lig'e çıkmış olurduk"
diye konuştu. Yılmaz, daha önce Galatasaray ile Türkiye Kupası'nda Aktepe Stadı'nda karşılaştıklarını hatırlatarak, "Sayın Fatih Terim ile görüştüğümde sahanın çok iyi olduğunu söyledi. Bu saha aynı zamanda FIFA onaylı. Galatasaraylı futbolcular da zeminden şikayet etmedi. Futbolcuların mağlubiyete kılıf arayarak bizim sahayı kötülemeleri çirkin" ifadelerini kullandı.