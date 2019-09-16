Keçiören’in Gücü Erzurum’u karıştırdı

BUGÜN NELER OLDU

FF 1. Lig'in 4. haftasında Keçiörengücü, konuğu BB Erzurumspor'u 1-0 yenerek 8 puana çıktı. Başkent ekibi yoluna yenilgisiz devam ediyor.Dadaşlar ise 4 puanda kaldı. Galibiyet sonrası konuşan Keçiörengücü'nün teknik sorumlusu Hamdi Yılmaz, Aktepe Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında,değerlendirmesinde bulundu.Maç sonu BŞB Erzurumspor'da teknik direktör Muzaffer Bilazer istifa etti.Erzurumspor Teknik Sorumlusu Uğur Bayarslan ise Keçiörengücü'nü tebrik ederek,şeklinde konuştu.ERZURUMSPORLU futbolcuların sentetik çim olan zeminden şikayet ettiklerini aktaran Keçiörengücü'nün teknik sorumlusu Hamdi Yılmaz,diye konuştu. Yılmaz, daha önce Galatasaray ile Türkiye Kupası'nda Aktepe Stadı'nda karşılaştıklarını hatırlatarak, "Sayın Fatih Terim ile görüştüğümde sahanın çok iyi olduğunu söyledi. Bu saha aynı zamanda FIFA onaylı. Galatasaraylı futbolcular da zeminden şikayet etmedi. Futbolcuların mağlubiyete kılıf arayarak bizim sahayı kötülemeleri çirkin" ifadelerini kullandı.