Kılıçlar soğanı çiftçiyi sevindirdi

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ETLI yapraklarının, hacminin ve içeriğindeki pirüvik asit miktarının fazlalığı dolayısıyla diğer soğan çeşitlerinden ayrılan Kılıçlar soğanı, yüksek rekoltesi ve kalitesiyle bu yıl çiftçinin yüzünü güldürdü. Köy halkının yüzde 80'inin gelir kaynağı olan soğan için Kırıkkale Belediyesi tarafından 2014 yılında başlatılan çalışmaların ardından geçen yıl coğrafi işaret tescil belgesi alındı. Tarım ve Orman İl Müdürü Sırrı Yılmaz, Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde soğan yetiştiriciliğinin ticari boyutta yapıldığını söyledi. Soğanı alan marketlerin belirli kriterler koyduğunu ve bu nedenle çiftçilerin de bu kriterleri yakalayabilmek için verim ve kaliteyi yükseltmek adına büyük bir gayret sarf ettiklerini ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu: "Bizim de teknik personelimizin yönlendirmesi ve rehberlik etmesiyle soğanımızın kalitesi ve kalibresi gün geçtikçe yükselmektedir. Kılıçlar köyünün yüzde 70-80'inin geçim kaynağı soğan. Köyde yaklaşık bin 200 dekar civarında Kılıçlar soğanı ekimi yapılmaktadır. Bu, yılda 4-5 bin ton soğan demektir. Bu, ilimiz için çok önemli bir ürün.Üretici Ramazan Ercan ise bu yıl 12 dönüm soğan ektiğini aktararak, verimlerinin iyi olduğunu dile getirdi. Ramazan Ercan, "Yıllardır soğan üretimi yapıyoruz. Soğanımızın özelliği yemeklerde daha iyi ve tatlı olması, diğerlerine göre daha dayanıklı olması. Satışlardan da memnunum. 14 kilogramlık çuvalı 20 liraya satıyorum." dedi.