BUGÜN NELER OLDU

ANKARA İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tedavisi süren çocuklar için organize edilen "Mutlu Bir Gün" etkinliği Kızılcahamam'da gerçekleştirildi. Ankara'da çeşitli hastanelerde uzun süre boyunca kanser tedavisi görmüş ve halen görmekte olan çocuklar ile yakınları, organ nakli olan, nakil bekleyen çocuklarımız için düzenlenen "Mutlu Bir Gün" etkinliğinin beşincisi Kızılcahamam'da gerçekleştirildi. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kızılcahamam Patalya Oteli'nde organize edilen etkinliğe Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Ali Haberal, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar katıldı. Tedavi sürecinin stresinden uzaklaşan çocuklar ve yakınları Kızılcahamam'da keyifli bir gün geçirdi.