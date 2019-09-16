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Okullar arası elektronik atık yarışması başladı

Giriş Tarihi: 16.9.2019
Okullar arası elektronik atık yarışması başladı
ATIK Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilmesi ve sürdürülebilir çevre bilincini kamuoyunda yaymak amacıyla Yenimahalle Belediyesi tarafından Yenimahalle okulları arasında düzenlenen "Öğrenciler AEEE Topluyor" yarışması başlıyor. Türkiye Bilişim Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin (TÜBİSAD) proje ortağı olduğu yarışmaya, ilçe anaokullarından liselere kadar her seviyeden öğrenci katılabilecek. Kampanya kapsamında okullarda öğrencilerden ve öğretmenlerden toplanacak elektronik atıklar, anlaşmalı çevre iznine sahip lisanslı taşıma firması aracılığıyla alınacak ve geri dönüşümü sağlanacak. En çok atık toplayan okullara ve öğrencilere ise sürpriz hediyeler verilecek.
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Okullar arası elektronik atık yarışması başladı
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