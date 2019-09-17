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‘3 puan almalıydık’

Giriş Tarihi: 17.9.2019
‘3 puan almalıydık’
GENÇLERBIRLIĞI'NIN hocası Mustafa Kaplan, Trabzon'dan 1 puanla döndükleri için mutlu olduğunu söyledi. Kaplan, deplasmanda Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldıkları maç için, "Belki ilk puanımızı aldık ama kazanabileceğimiz bir maçtı" dedi. 90 dakika boyunca sahada iyi mücadele eden iki takım olduğunu söyleyen Kaplan, "Üretkenliğimiz çok iyiydi. Geriye düşerek beraberliği yakalamak bizim için sevindirici oldu. Belki son dakikalarda üçüncü golü de bulabilirdik. İyi bir Gençlerbirliği vardı. Önümüzdeki maçlarda daha iyi bir Gençlerbirliği olacağını söyleyebilirim. Aldığımız ilk puan camiamıza ve bizlere hayırlı olsun. Oyuncularım son dakikaya kadar maçı bırakmadılar. Onları kutluyorum" dedi.
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