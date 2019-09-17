‘3 puan almalıydık’

GENÇLERBIRLIĞI'NIN hocası Mustafa Kaplan,
Trabzon'dan 1 puanla döndükleri
için mutlu olduğunu söyledi.
Kaplan, deplasmanda Trabzonspor
ile 2-2 berabere kaldıkları
maç için,
"Belki ilk
puanımızı
aldık ama
kazanabileceğimiz
bir
maçtı" dedi. 90 dakika boyunca
sahada iyi mücadele eden
iki takım olduğunu söyleyen
Kaplan, "Üretkenliğimiz çok
iyiydi. Geriye düşerek beraberliği
yakalamak bizim için
sevindirici oldu. Belki son dakikalarda
üçüncü golü de bulabilirdik.
İyi bir Gençlerbirliği vardı.
Önümüzdeki maçlarda daha
iyi bir Gençlerbirliği olacağını
söyleyebilirim. Aldığımız
ilk puan camiamıza ve
bizlere hayırlı olsun.
Oyuncularım son dakikaya
kadar maçı bırakmadılar.
Onları kutluyorum"
dedi.