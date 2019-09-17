‘3 puan almalıydık’

BUGÜN NELER OLDU

GENÇLERBIRLIĞI'NIN hocası Mustafa Kaplan,Trabzon'dan 1 puanla döndükleriiçin mutlu olduğunu söyledi.Kaplan, deplasmanda Trabzonsporile 2-2 berabere kaldıklarımaç için,"Belki ilkpuanımızıaldık amakazanabileceğimizbirmaçtı" dedi. 90 dakika boyuncasahada iyi mücadele edeniki takım olduğunu söyleyenKaplan, "Üretkenliğimiz çokiyiydi. Geriye düşerek beraberliğiyakalamak bizim içinsevindirici oldu. Belki son dakikalardaüçüncü golü de bulabilirdik.İyi bir Gençlerbirliği vardı.Önümüzdeki maçlarda dahaiyi bir Gençlerbirliği olacağınısöyleyebilirim. Aldığımızilk puan camiamıza vebizlere hayırlı olsun.Oyuncularım son dakikayakadar maçı bırakmadılar.Onları kutluyorum"dedi.