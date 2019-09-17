Ara eleman sıkıntısı had safhada yaşanıyor

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Yönetişim Derneği (GGYD) Başkanı M. Nezih Allıoğlu, ekonominin bel kemiği olan sanayi sektöründe yaşanan kalifiye ara eleman sıkıntısının giderek derinleştiğini bildirdi. Başkan Allıoğlu, neredeyse tüm sektörlerde var olan bu sorunun, sanayi sektöründeki olumsuz etkisinin hayli yüksek olduğunu söyledi. Türkiye'deki belli başlı kuruluşların, nitelikli iş gücü ihtiyacını kendi içlerinde açtıkları eğitimlerle karşıladıklarını anımsatan Başkan Allıoğlu şunları söyledi: "Hepimiz biliyoruz ki, işverenin aradığı o elemanlar mesleki ve teknik liselerinden yetişmeli. Ama maalesef bu okullardan mezun olan gençler, donanımsız olarak iş dünyasına adım atmaya çalıyor. İşveren personel alımında seçici davranmamasına rağmen yine de aradığı vasıflı iş gücünü bulamıyor. Yani sorunun temelinde mesleki ve teknik okulların eğitim politikaları yatıyor. Bu okullarımızın hak ettikleri değeri görmesi, ailelerin teknik liselere karşı olan ön yargılarının ortadan kaldırılması için köklü bir reform yapılması gerekiyor. Söz konusu okulların cazibesinin arttırılması, mezunlarına etkin avantajlar sağlanması, özellikle staj konusunda reel sektörle tam bir işbirliği tesis edilmesi, kısacası mezun olacak gençlerin aldıkları eğitimin iş dünyasının beklentileriyle uyumlu olması şart."