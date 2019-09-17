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yabancı temsilcilere Kalecik karası üzümünü tanıttı

Giriş Tarihi: 17.9.2019
ATO yabancı temsilcilere Kalecik karası üzümünü tanıttı
ANKARA Ticaret Odası (ATO) Başkan Yardımcısı Temel Aktay, "Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi" öncesinde, Ankara'nın coğrafi işaretli ürünü Kalecik karası üzümünü, Kalecik ilçesinde düzenlenen etkinliklerle başkentte görev yapan büyükelçi ve ticaret ataşelerine tanıttı. İlk olarak Kalecik Karası Üzüm Festivali'ne giden yabancı temsilciler burada üzüm standlarını gezdi. Daha sonra bir bağa giderek üzüm toplayan heyet, söz konusu üzümden yapılan şıra ve şaraptan tattı. Aktay, burada yaptığı konuşmada, Kalecik karası üzümünün Ankara'nın coğrafi işaret tescili almış 12 ürününden biri olduğunu söyledi. Söz konusu üzümün sadece Kalecik'e ait bir ürün olduğunu ifade eden Aktay, şöyle konuştu: "Kalecik Karası üzümü Fransa'nın Bordeaux bölgesinde yetişen üzümlerle eş değer görünüyor. Ankara Ticaret Odası olarak ülkemizin bu değerlerini Ankara üzerinden dünyaya pazarlamak ve ekonomiye katkı sağlamak istiyoruz."
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ATO yabancı temsilcilere Kalecik karası üzümünü tanıttı
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