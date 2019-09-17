Bir iyi bir kötü

Başkent ekipleri 4. haftada zorlu sınavlardan geçti. Bir tarafta maç içerisinde iki kez geriye düşmesine rağmen pes etmeyen Gençlerbirliği, sahadan 2-2'lik sonuçla ayrıldı ve ligde bu sezon ilk puanını aldı. Diğer tarafta ilk golle erken tanışan Ankaragücü, 33 ve 43'üncü dakikalarda gelen gollerle yıkıldı. Kırmızı-siyahlılar ilk puanını alırken, sarı-lacivertliler aldığı farklı skorla taraftarlarını üzdü.
ANKARAGÜCÜ'NDE YÖNETİM İSTİFA SESLERİ
Transfer yasağını kaldıramayan, dar bir kadroyla mücadele etmesine karşın, Süper Lig'e çok iyi başlangıç yapan Ankaragücü, ilk 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlikle 5 puan toplamayı başararak dikkatleri üzerine çekmişti. Bu başarıyı teknik direktörü dahi olmadan elde eden sarı-lacivertli ekip, milli maç arasında anlaştığı teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde çıktığı ilk maçta sahasında hezimete uğradı.
Ankaragücü'nün eski futbolcusu Bifouma'nın yıldızlaştığı maçta BTC Türk Yeni Malatyaspor, sahadan 4-0 gibi farklı bir galibiyetle ayrıldı. Maç boyu yönetimi protesto eden Ankaragücü taraftarına, konuk ekip taraftarları da "Yönetim İstifa" diye destek vermesi dikkat çekti.
Genel kurulda başkan Mehmet Yiğiner'i destekleyen tek taraftar grubu olan Bekar Evi Çocukları'nın da yönetimi istifaya davet etmesi dikkat çekti.
GENÇLERBİRLİĞİ UMUT VERDİ
Sezona çok kötü bir başlangıç yapan Gençlerbirliği ise Trabzon deplasmanından bir puanla dönerek rahat bir nefes aldı. Sezona evinde Rize karşısında mağlubiyetle başlayan kırmızısiyahlılar bir sonraki hafta deplasmanda Gazişehir'e 4-1 yenildi.
BİRİ İÇERİDE, DİĞERİ DIŞARIDA
Daha sonra Başakşehir'i konuk eden Gençlerbirliği evinden yine eli boş çıktı. Son maçında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşan Gençlerbirliği,
Stancu ve
Sessegnon'un golleriyle sahadan 2-2 beraberlikle
ayrılarak ilk puanını aldı.
İlk 3 haftada alınan yenilgiler sonrası
tartışılmaya başlanan, hatta geçen hafta, "Takımın önünü açmaya hazırım"
diyerek
istifa sinyali veren Mustafa Kaplan da
bu beraberlikle yerini sağlamlaştırdı.
Ankaragücü 5. haftada İstanbul deplasmanında
Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Gençlerbirliği ise, Alanyaspor'u Eryaman
Stadı'nda konuk edecek.
TRİBÜNDE İHTİYAR OSMAN PANKARTI
YAKALANDIĞI amansız hastalık sonucu hayatını kaybeden Ankaragücü tribünlerinin "İhtiyar Kurt" lakaplı ismi 62 yaşındaki Osman Ağören'i tribünler unutmadı. Gecekondu taraftar grubu Ağören'in o simge olmuş resmini tribüne astı.