Bir iyi bir kötü

BUGÜN NELER OLDU

Başkent ekipleri 4. haftada zorlu sınavlardan geçti. Bir tarafta maç içerisinde iki kez geriye düşmesine rağmen pes etmeyen Gençlerbirliği, sahadan 2-2'lik sonuçla ayrıldı ve ligde bu sezon ilk puanını aldı. Diğer tarafta ilk golle erken tanışan Ankaragücü, 33 ve 43'üncü dakikalarda gelen gollerle yıkıldı.Transfer yasağını kaldıramayan, dar bir kadroyla mücadele etmesine karşın, Süper Lig'e çok iyi başlangıç yapan Ankaragücü, ilk 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlikle 5 puan toplamayı başararak dikkatleri üzerine çekmişti.Ankaragücü'nün eski futbolcusu Bifouma'nın yıldızlaştığı maçta BTC Türk Yeni Malatyaspor, sahadan 4-0 gibi farklı bir galibiyetle ayrıldı.Genel kurulda başkan Mehmet Yiğiner'i destekleyen tek taraftar grubu olan Bekar Evi Çocukları'nın da yönetimi istifaya davet etmesi dikkat çekti.Sezona çok kötü bir başlangıç yapan Gençlerbirliği ise Trabzon deplasmanından bir puanla dönerek rahat bir nefes aldı. Sezona evinde Rize karşısında mağlubiyetle başlayan kırmızısiyahlılar bir sonraki hafta deplasmanda Gazişehir'e 4-1 yenildi.Stancu veSessegnon'un golleriyle sahadan 2-2 beraberlikleayrılarak ilk puanını aldı.İlk 3 haftada alınan yenilgiler sonrasıtartışılmaya başlanan, hatta geçen hafta,diyerekistifa sinyali veren Mustafa Kaplan dabu beraberlikle yerini sağlamlaştırdı.Ankaragücü 5. haftada İstanbul deplasmanındaFenerbahçe ile karşılaşacak.Gençlerbirliği ise, Alanyaspor'u EryamanStadı'nda konuk edecek.YAKALANDIĞI amansız hastalık sonucu hayatını kaybeden Ankaragücü tribünlerinin "İhtiyar Kurt" lakaplı ismi 62 yaşındaki Osman Ağören'i tribünler unutmadı. Gecekondu taraftar grubu Ağören'in o simge olmuş resmini tribüne astı.