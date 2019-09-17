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Bozkırın tezenesi Keçiören’de anılıyor

Giriş Tarihi: 17.9.2019
Bozkırın tezenesi Neşet Ertaş Keçiören’de anılıyor
BOZKIRIN tezenesi, Türk halk ozanı, Abdallık geleneğinin son büyük temsilcisi Neşet Ertaş vefatının 7. yılında Keçiören Belediyesi'nin düzenlediği özel bir programla anılıyor. Keçiören Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Kırşehirliler Derneği (KIR-DER) iş birliği ile Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezinde vefatının 7. yılında düzenlenecek Neşet Ertaş'ı Anma Programında Türk Halk Müziği Sanatçısı Emel Taşçıoğlu sahne alacak. 28 Eylül'deki programda ayrıca Kırşehir Ustalar ve Müzik Topluluğu da büyük ozanın eserlerini seslendirecek.
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Bozkırın tezenesi Neşet Ertaş Keçiören’de anılıyor
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