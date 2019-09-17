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Faslılar Mamak’ı örnek belediye seçti

Giriş Tarihi: 17.9.2019
Faslılar Mamak’ı örnek belediye seçti
2016 yılında Hizmet-İş Sendikası'nın hayata geçirdiği eğitim programı kapsamında, Fas Ulusal Yerel Yönetimler Çalışanları Sendikası heyeti Mamak Belediyesi'ni örnek belediye seçti. Sendika ve belediye çalışmaları hakkında Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci'den bilgi alan heyet, Başkan Yardımcısı'na ziyaret sonrası Fas'ta bulunan Rabat şehrini tanıtan kitapçık hediye etti. Fas Ulusal Yerel Yönetimler Çalışanları Sendikası heyetinin eğitim çalışmaları kapsamında Mamak Belediyesi'ni tercih etmelerinden mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, "Belediye olarak tüm sivil toplum örgütleri ve sendikalarla ortak çalışma içerisinde faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bizler başkanından başkan yardımcısına, memurundan işçisine aynı gemide seyahat eden insanlarız. Ekmeğimizi hep birlikte paylaşıyoruz. Tek amacımız vatandaşa eşit hizmet etmektir" dedi.
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Faslılar Mamak’ı örnek belediye seçti
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