Harabe evde kalan 7 kişilik aileye valilik sahip çıktı

BUGÜN NELER OLDU

KIRIKKALE'DE elektriksiz harabe bir evde yaşam mücadelesi veren 5'i çocuk 7 kişilik ailenin okula giden 3 çocuğu babalarının cep telefonu ışığı ile ders çalışıyor. Bunun üzerine harekete geçen Kırıkkale Valiliği aileye yardım eli uzattı. Kırıkkale'de Kızılırmak Mahallesi'ndeki harabe bir evde yaşam mücadelesi veren 5'i çocuk, anne ve baba aynı odada yatıp kalkıyor. Elektriği olmayan evde babası H.Ö.'nün (57) cep telefonu feneriyle ders çalışan 6. sınıf öğrencisi B.Ö. Takdir Belgesi, (11) 7. sınıf öğrencisi M.Ö. (13) Teşekkür Belgesi aldı. 4. sınıf öğrencisi B.Ö. (9) ise sınıfını başarılı bir şekilde geçiyor. Aile evlerinde ziyaret eden Türk Kızılay Kırıkkale Şubesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İnanın gözlerimize inanamadık. Beş çocuklu bir aile. Annenin kulakları az duyuyor. Baba astım-bronşit hastası ve akciğerlerinde küçülme var. Evinde elektrik hiç yok. Gaz betondan atılan parçalarla, inşaatlardan artan tahtalarla kendilerine yuva yapmışlar. Evde sıva yok, tuğlaları çamurla tutturmuşlar. Bu aile yardıma var mısınız?" ifadelerini kullandı. Kırıkkale Valiliği aileye yardım eli uzattı. Yeni bir ev hazırlanana kadar 7 kişilik ailenin harabe evden çıkartılıp otele yerleştirildiği öğrenildi.