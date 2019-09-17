Orman yangınında 10 dönüm alan zarar gördü

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KIZILCAHAMAM'DAN Soğuksu Millî Parkı'nda çıkan yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında 10 dönüm alan zarar gördü. Kızılcahamam Soğuksu Millî Parkı seyir terası bölgesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden Soğuksu Millî Parkı'ndaki özel güvenlik çalışanları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kızılcahamam Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile çevre ilçelerden çok sayıda arazöz sevk edildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.