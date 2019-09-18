AHİD’den geleneksel aşure ikramı

BUGÜN NELER OLDU

ANKARALILAR ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) her yıl geleneksel olarak düzenlediği aşure ikramını bu yıl da gerçekleştirdi. Hacı Bayram Veli Camisi avlusunda gerçekleştirilen programa AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya, AHİD Şube Başkanları ve çok sayıda Ankaralı katıldı. Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Yaman, "Aşure birlik ve bütünlük simgesidir. Ben'i aşıp, 'biz' olabilmek demektir. 'Ben' olmaktan sıyrılıp, 'biz' olmanın bilincini insanların özüne yüklemektir. Peygamberlerin dualarının kabul olduğu bu mübarek aylarda birlik ve beraberliğimiz için dua edelim" dedi.