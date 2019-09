Ova kavunu pazara indi

BUGÜN NELER OLDU

Kahramankazan Belediyesi tarafından Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde kurulan kavun pazarı düzenlenen törenle açıldı. Açılışa Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, Kaymakam Engin Aksakal, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kavun üreticileri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının arından, kurdelenin kesilmesiyle pazarın açılışı yapıldı.Burada Oğuz, Yeğin ve Aksakal ile üreticiler arasında kavunun taban fiyatını belirlemek için pazarlık yapıldı. Yapılan pazarlık renkli görüntülere sahne olurken, Başkan Oğuz "Üreticiyle, çiftçiyle pazarlık olmaz, kilogramı 3 liraya hayırlı uğurlu olsun" diyerek, çiftçilerin istediği ücretten kavunu aldı. Böylece, yapılan pazarlık sonucu pazarda kavunun kilogram taban fiyatı 3 lira olarak belirlenmiş oldu. Başkan Oğuz, pazara getirilen 38 römork kavunun tamamını çiftçiye destek olması amacıyla satın aldı.KAHRAMANKAZAN Belediyesi, İlçe Ziraat Odası ve İlçe Jandarma Komutanlığı işbirliğiyle anlamlı bir proje hayata geçirildi. Trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla başlatılan "Reflektör Tak, Görünür Ol" projesi kapsamında düzenlenen törenle traktör sahiplerine reflektör hediye edildi. Salı Pazarı'nda düzenlenen törende Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ve beraberindekiler daha sonra traktörlere ve traktör römorklarına reflektörleri taktı. Çiftçilerin Pazar alanına getirdiği traktörler renkli bir görüntü oluşturdu. Başkan Oğuz, "Trafikte kaybettiğimiz her bir can, bizleri çok üzüyor. Bu projeyle inşallah bu can kayıplarının önüne geçilmesi sağlanacak. Trafiğe çıkan tüm sürücü ve yayalarımızın dikkatli olmalarını kendilerinden rica ediyorum" diye konuştu.OĞUZ ayrıca, belediye olarak her zaman çiftçilerin ve üreticilerin yanlarında olduklarını ifade ederek, bu yıl çiftçilere verdikleri 1 milyon sebze fidesi desteğini anımsattı. Bu desteği gelecek yıl 2 milyon fideye yükselteceklerinin de müjdesini veren Oğuz, "Bu yıl 1 milyon fide dağıttık, seneye bu sayı inşallah 2 milyon olacak. Bu yıl yüzde 25 oranında olan destekleme payımızı önümüzdeki yıl inşallah yüzde 50, yüzde 75 hatta yüzde 100'e çıkaracağız" diye konuştu.