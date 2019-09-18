Üç gün acılar içinde can çekişti

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VATANDAŞLAR, Gölbaşı'ndaki Taşdemirler Mahallesi'nde yol kenarında yaralı bir at fark etti. Hayvansever Hülya Yıldırım, at için Büyükşehir'den hayvan ambulansı talebinde bulunduklarını anlattı. Yıldırım, ilgililerin kendilerine "Biz sadece kedi ve köpekleri alıyoruz" karşılığını verdiğini aktardı. Bu sırada çevredeki esnaf, hayvanın sahibi İbrahim Çoban'ı aradı. Hastanede olduğunu belirten Çoban, bir süre sonra atının yanına geldi. Sahibi olduğu atı, cumartesi günü bir bahçede yaralı halde bulduğunu anlatan Çoban, olay yerine çağırdığı Büyükşehir ekiplerinin "sahipli hayvanlara bakmadıklarını" kendisine ilettiğini anlattı.Hayvanseverler tarafından olay yerine çağrılan veteriner, vücudunda kırık, ödem ve şişkinlik bulunan atın tedavisi için gönüllü oldu. Ancak Terzi'nin müdahalesi de atı kurtarmaya yetmedi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, hayvan sahibine cezai işlem uygulandığı bildirildi.