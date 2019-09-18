Yenimahalle buzda rakip tanımıyor

BUGÜN NELER OLDU

2017 yılında Almanya'da düzenlenen ISU Uluslararası Yetişkinler Artistik Buz Pateni Yarışması Silver Ladies 1 kategorisinde, rekor puanla altın madalya kazanarak Yenimahalle'nin ismini dünyaya duyuran Naz Arıcı, başarılarına bir yenisini ekleyerek Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından yapılan, toplamda 41 sporcunun katıldığı şampiyonada, altın madalya alarak Türkiye Şampiyonluğu'nu kazandı.4. kez üst üste kazandığı ulusal şampiyonluğun, antrenörü Timuçin Özbükücü ile uyguladığı disiplinli çalışmanın bir sonucu olduğunu belirten Altın Kuğu Naz Arıcı, "Önümüzde Slovenya'daki 'SwanChallange 2019' yarışması var. Hedefim altın madalya kazanarak bu sezonu altın sezonum yapmak" dedi.