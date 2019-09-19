Bizi yine görsün birlikte gezelim

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Gümüşhane'de yaşarken 12 yaşında optik gliom hastalığına yakalanarak görme, 13 yaşında da beyinde oluşan germinom tümörüyle yürüme kabiliyetini yitiren 19 yaşındaki Muhammet Ali Özoğlu'nun babası Süleyman ve annesi Sehure Özoğlu, oğullarının tedavisi için hayırseverlerin yardımlarını bekliyor. Evlatlarının görme engellilerin gittiği okula gitmesini isteyen aile destek bekliyor. Yenimahalle şefkat evinde kalan Özoğlu ailesi, son 7 yılda İstanbul, Ankara, Trabzon, Kocaeli ve Gümüşhane'de hastanelere götürmelerine rağmen şifa bulamayan oğullarının en azından gözlerinin göreceği günü iple çekiyor. Kur'an-ı Kerim'i 6 yaşında öğrenen ve hafız olmak isteyen Muhammet Ali de eski sağlığına kavuşmak için dua ediyor.Açıktan imam hatip lisesine giden ve 3.sınıf öğrencisi olan Muhammet Ali Özoğlu, ilk etapta özel eğitim kurumlarında görme engelliler için verilen eğitim almak istediğini söyledi. Özoğlu, görme kaybı yaşadığı için Kur'an-ı Kerim okumaya devam edemediğini dile getirerek, "Hafız olmak istiyordum ama gözlerim görmediği için Kur'an-ı Kerim okuyamadım, devam edemedim. İnşallah iyileşip hayatıma devam etmek istiyorum, bir de Kur'an-ı Kerim okumak istiyorum. Babam ve annemin yardımıyla dışarıya çıkıyorum. Tekerlekli sandalyeyle geziyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum. Ondan tek isteğim var, gözlerim konusunda bana yardım etmesini istiyorum" diye konuştu.BABA Süleyman Özoğlu da oğlu Muhammet Ali'nin 12 yaşında okuldan geldiğinde göremediğini kendisine söylediğini ifade etti. Bunun üzerine İstanbul'daki Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittiklerini anlatan Özoğlu, orada oğlu için optik gliom tanısı konulduğunu bildirdi. Özoğlu, oğlunun tedavi kapsamında kemoterapi ve ışın tedavisi gördüğünü aktararak, "O dönem görme yetisini kaybetti. 13 yaşındayken de beyinde germinom diye bir kitle çıktı. Yine kemoterapi ve ışın tedavisi aldı. Orada ev tutmuştuk, tedavi görüyordu. İmkânımız olmadığı için sonra Trabzon'a döndük. Bir süre tekrar İstanbul'a daha sonra da Ankara'ya gittik. Günümüz Muhammet Ali'yle geçiyor. Onunla ilgileniyoruz. Şimdi dişlerinde de sıkıntı çıktı bütün dişlerinin çekilmesi gerekiyor, fizik tedavisi alması gerek" diye konuştu. Beynindeki tümör baskı yaptığı için yürüyemeyen oğlunu gözlerindeki rahatsızlık nedeniyle detaylı bir tedavi görmesi gerektiğini aktaran baba Özoğlu, 2 aydır Ankara'dayız tedavi olmasını istiyoruz" dedi. Özoğlu, Gümüşhane'ye giderlerse tedavi olamayacaklarını dile getirdi.BABA Özoğlu, "Annesiyle beraber oğlumuzla ilgileniyoruz. 7 yılda tedavi için bankalardan kredi çektik, borçlandık. Büyüklerimizden ve hayırseverlerden yardım istiyoruz. Muhammet Ali'yle ilgili en büyük hayalimiz, gözlerinin görmesi ve yürümesi. Elinden tutup sokakta gezebileceğimiz bir gün inşallah olacak. Oğlumla gezmeyi, bizi tekrardan görmesini çok istiyorum.4 çocuğumdan 3'sü Muhammet diğer evlatlarım Gümüşhane'de biz buralardayız" dedi.