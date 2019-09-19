‘Daha çok madalya kazanabilirdik’

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, grekoromen stilde talihsiz maçlar olduğunu söyledi. Olimpiyatlarda başarılı olmayı hedeflediklerini belirten Aydın, "Önemli olan gerekli dersleri çıkarabilmek. Teknik heyet, antrenörler, sporcular, yöneticiler olarak bizler kısacası tüm ekip mutlaka gereken dersleri çıkaracağız. Daha başarılı olmak için neler yapmamız gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz.Bizim için kota almak değil olimpiyatlarda başarılı olmak önemli. Grekoromende 1 altın, 1 bronz madalya ile 2 olimpiyat kotası aldık. İnşallah serbest stil müsabakalarında da alabildiğimiz kadar kota alırız" diye konuştu.