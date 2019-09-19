Görme engelli Evelina’nın paten tutkusu

BUGÜN NELER OLDU

Rus anne ve Türk babanın çocuğu olarak 2010 yılında dünyaya gelen Evelina Eksilmez'in, 8 aylıkken görme engeli tespit edildi.Durumu kabullenen Eksilmezler, kızlarının hayata katılması için ona her zaman destek oldu.Rize'de iken ablasının kullandığı patenin sesini duyan ve patene merak salan Evelina, bundan hem keyif aldı, hem de ortaya koyduğu performansla ailesinin yüzünü güldürdü.Eşininin iki yıl önce akciğerkanserinden hayatını kaybettiğini ifade edenEksilmez, çocuklarıyla Türkiye'de yaşamayadevam ettiklerini anlattı.Evelina'nın oldukça yetenekli olduğunuvurgulayan Eksilmez,ifadelerini kullandı. Karadeniz Bölgesi'ndegörme engelliler için ortaokul bulunmadığını ifadeeden Eksilmez, sözlerine şöyle devam etti:Birinci ve ikinci sınıfını orada bitirdi.Daha sonra Samsun'a taşındık. Orada da 3 ve4'üncü sınıfı bitirdi. Karadeniz Bölgesi'nde görmeengelliler için ortaokulumuz olmadığı içinde Başkent Ankara'daki Mitat Enç Görme EngellilerOrtaokulu'nu seçtik. Kızımızın okumasınadevam etmesini istiyoruz."Engelli çocukları olan ailelerin asla korkmaması gerektiğini belirten Eksilmez,diye konuştu. Evelina'nın yatılı okuyacağını, eğitimi için bunun gerekli olduğunu ifade eden Eksilmez, şunları kaydetti:Evelina ise paten kaymayı çok sevdiğini anlattı. Ablasının yardımını dile getiren Evelina,ifadelerini kullandı.