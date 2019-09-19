“Istanbul Photo Awards 2019” sergisi Ankara’da

BUGÜN NELER OLDU

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, "Ben öncelikli olarak Anadolu Ajansımızı kutluyorum. Başta Genel Müdür Şenol Kazancı, Metin Bey ve Mustafa Bey'i kutluyorum. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Birinci olan ödülün sahibi fotoğraf, bugün İsrail'de seçimler olurken, anlamlı bir mesaj veriyor. Dileriz ki dünyaya barış, huzur gelir" dedi. Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması "Istanbul Photo Awards 2019"da ödül alan fotoğrafların yer aldığı ikinci sergi, Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda açıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, her yıl olduğu gibi bu sene de etkileyici ve ilham verici, dünyanın Türkiye'ye, Türkiye'nin de dünyaya mesajını karşılıklı olarak verebilen başarılı bir sergi ve ödül sistemi olduğunu belirtti.