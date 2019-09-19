Keçiören’de konservatuvar çalışmaları başladı

BUGÜN NELER OLDU

SANATSAL ve kültürel etkinliklerle kültürün merkezi olmayı hedefleyen Keçiören Belediyesi'nde yeni dönem konservatuvar çalışmaları başladı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Konservatuvarımız gençlerin sanatsal etkinliklere yönelmesi ve yeteneklerini geliştirmesi açısından onlara fırsat sunuyor" dedi. Keçiören Belediyesi Konservatuvarı yeni dönemde, yoğun bir katılımla Türk Halk Müziği Korosu, Türk Sanat Müziği Korosu, çocuk korosu çalışmaları ile ud, keman, bağlama, gitar, kanun kursları ücretsiz olarak başladı.