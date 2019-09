Sağır köpeği sahiplendi ve eğitti

BUGÜN NELER OLDU

Hayvanların içinde büyüyen ve hayvanları çok seven 41 yaşındaki köpek eğitmeni Bora Kayım, okulu bitirdikten sonra köpek eğitmenliğine merak saldı. Kayım, arkadaşıyla ortak olarak köpek eğitim çiftliği açtı. 7 yıl köpeklere eğitim verdi. Ancak ortağı ayrılmak zorunda kalınca tek başına idare edemeyip çiftliği kapattı. 2 yıl önce 6 aylık Dogo Argentino cinsi sağır köpeği dövülmüş ve sokağa atılmış halde bulan Kayım, çerkesçe de anlamı sağır olan "Degu" ismini koydu ve onu eğitti. Şu an 2 yaşındaki Degu ailenin bir parçası. Köpek eğitmenliği yaptığı sırada bir köpeği eğiterek itfaiyeye veren Kayım hayvanları çok sevdiğini ve artan yemekleri sokak hayvanlarına verdiğini söyledi. Kayım, "Dedemin besi çiftliği vardı. Hayvanların içinde büyüdüm. Köpeklerle aram çok iyi olduğu için 7 yıl köpek eğitimi verdim. Hatta benim eğittiğim bir köpek şu an itfaiyede çalışıyor. Arama kurtarma yapıyor" dedi."DEGU" ailemizin bir parçası oldu diyen Kayım, "Çok güzel bir köpeğimiz var. 2 yıl oldu. Biz onu bulduğumuzda 6 aylıktı ve çok kötü durumdaydı. Kötü davranmışlar. Şu an 2 yaşında. Şimdi bizimle oyunlar oynuyor. Zararsız ve sevgi dolu bir köpek. Adını "DEGU" koydum, çerkesçe de sağır anlamına geliyor. İsmi kendine özel olsun istedik. Bizle birlikte yaşıyor. Sağır olmasından dolayı çok zorlandım, ama eğittim. "DEGU" şu anda bizimle birlikte, kızımızla birlikte. Yazın onun pusetini çekiyor, kışın kızağını çekiyor. Görev köpeği gibi. Eğlenerek hayatını idame ettiriyor. Akşam pizza restorantımızdan çıkarken kalan yemekleri sokaktaki hayvanlara götürüyoruz. Belli noktalar var oraya bırakıyoruz" diye konuştu."Pek çok insan sağır bir köpekle yaşamanın zor, iletişim kurabilmenin ise imkânsız olduğunu düşünür" diyen Kayım, "Bu tamamen bir ön yargıdan ibarettir. Sağır köpekler de sahipleriyle doğru şekilde iletişim kurabilir hatta eğitilebilir. Sağır köpekler, duyan köpeklere oranla sahiplerine daha fazla bağlıdır. Sağır köpek eğitimi, duyan bir köpeği eğitmekten çok farklı değildir; ancak ekstra sabır göstermek gerekir. Sağır köpekler duyan köpeklere göre daha hassastır" dedi. Son zamanlarda artan köpek katliamlarına da sessiz kalmayan Kayım, "Tamamen bilinçsiz bir toplum var. Toplumu bilinçlendirmeliyiz. Onları yapanlara ağır cezalar ve yaptırımlar uygulanmalı. Hapis cezası çıkması gerektiğini düşünüyorum. Hayvanları zehirlemek yerine, onları sevmeli. Öpüp koklamalıyız. İyiliğe gücü yetmeyenler en azından kötülük yapmamalı" diye konuştu.