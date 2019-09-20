Başkent 3 gün kahve kokacak

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Kahve tiryakileri, Bilkent Center'da düzenlenecek Ankara Coffee Festivali'nde birbirinden farklı kahveleri tatma, konu hakkında atölye çalışmaları ve seminerlere katılma imkanı yakalayacak. Ziyaretçilerini kahvenin geçmişinde yolculuğa çıkaracak festivalde yeni nesil kahveler de paylaşılacak. Bilkent Center'da 27-29 Eylül'de düzenlenecek festival, kahvenin yarattığı duygular ve yaşam alanları üzerine kurgulandı. Kahve tiryakilerinin kahve profesyonelleriyle buluşacağı festivalde, demleme teknikleri, duyusal tadım, kahveli içecekler, kahve yemek eşleşmelerine ilişkin atölye çalışmaları yapılacak, seminer ve paneller de düzenlenecek. Katılımcı markalar, kendi alanlarında ziyaretçilere farklı deneyimler yaşatacak. Gün boyunca birçok müzisyenin performans sergileyeceği festivalde, 27 Eylül Cuma Mirkelam, 28 Eylül Cumartesi Feridun Düzağaç ve 29 Eylül Pazar günü de Vega başkentli hayranlarıyla buluşacak.