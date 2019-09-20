Gençler’in hedefi ilk 10

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'e tutuk bir başlangıç yaparak ligin ilk 4 haftasında 3 puanla tanışamayan Gençlerbirliği, Trabzon'dan 1 puanla ayrıldı. İlk puanını alan kırmızı-siyahlılar pazar oynanacak Alanyaspor maçına kilitlendi. "Trabzonspor maçında iyi oynadığımızı düşünüyorum" diyen Başkent ekibinin teknik direktörü Mustafa Kaplan,diye konuştu.Geçtiğimiz günlerdediyen Kaplan, Gençlerbirliği Başkanı MuratCavcav ile bırakma konusunu konuştuklarınısöyledi. Kaplan, "Başkanımız bizim arkamızdaolduğunu ifade etti. 'dedi. Ben bu kulübe 10 yıl hizmet ettim,10 yıl daha etmek isterim. Gençlerbirliği altyapısıylapilot takımıyla, her şeyiyle iyi bir kulüp.Her zaman yanımızda olan bir başkanımız var.Bazı şeylerde ülke olarak sabırlı olmamız lazım.En ufak hatada eleştirilenler hep teknik direktörleroluyor.ifadelerini kullandı."Takımdaki her oyuncumu beğeniyorum"diyen tecrübeli teknik adam, "Altyapındanoldukça fazla sayıda oyuncumuzvar. Hepsi çok iyi durumda. Şuanda hangi oyuncumuz oynarsa oynasınsırıtmaz. Puan olarak rahatladığımızzaman genç oyuncularımıza daha çokşans vereceğiz" dedi.Türk oyuncu sıkıntısı olduğunu dile getiren Kaplan, "Ben takımlarımızda Türk oyuncunun daha çok olmasını isterim. Şuan ülkemizde Türk oyuncu sıkıntısı var, elimizdeki kaliteli oyuncular da yurt dışına gidiyor. Milli takımdaki oynayan oyuncularımızın çoğu gurbetçi oyuncu.diye konuştu.TARAFTAR konusunu da değinen Kaplan, "Ankaragücü kulübünün farklı ve büyük bir taraftar grubu var. İstedikleri zaman o stada 15 bin kişiyi doldurabilecek kadar güçlüler. Gençlerbirliği olarak bizim de farklı bir taraftar grubumuz var, kalabalık olmasak da güçlü bir taraftar grubumuz mevcut. İnşallah bundan sonraki maçlarda daha da yanımızda olduklarını hissettirecekler" dedi.transfer edilen genç oyuncu Altay Bayındır hakkında yapılan eleştirilere katılmadığını söyleyen Kaplan, "19 yaşında Fenerbahçe kalesini koruyorsun. Bu tip işlerde sabır, destek önemli. Ben Ersun Yanal Hocanın yerinde olsam Altay ile devam edip, ona güvendiğimi gösteririm. Altay milli takım için, ülke futbolu için önemli bir kaleci.yorumunu yaptı.