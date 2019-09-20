Gençler’in hedefi ilk 10

Süper Lig'e tutuk bir başlangıç yaparak ligin ilk 4 haftasında 3 puanla tanışamayan Gençlerbirliği, Trabzon'dan 1 puanla ayrıldı. İlk puanını alan kırmızı-siyahlılar pazar oynanacak Alanyaspor maçına kilitlendi. "Trabzonspor maçında iyi oynadığımızı düşünüyorum" diyen Başkent ekibinin teknik direktörü Mustafa Kaplan, "Kazanabileceğimiz bir maçtı. Ancak aldığımız 1 puan bizim için başlangıç olur inşallah. Bundan sonraki maçlardan alacağımız 3 puanlar ile ligde ses getiren bir takım olaacağız. Önümüzdeki Alanya maçına kendimizi odaklandık. Planımız hep kazanmak üzerine. İkinci milli takım arasına kadar evimizde oynayacağımız üç maçı (Alanya, A.Gücü, G.Saray) kazanıp iyi bir şekilde araya girmek istiyoruz. Takımı ilk 10'a sokmak istiyoruz"
diye konuştu.
YANIMIZDA OLAN BAŞKANIMIZ VAR
Geçtiğimiz günlerde "Gerekirse bırakırım"
diyen Kaplan, Gençlerbirliği Başkanı Murat
Cavcav ile bırakma konusunu konuştuklarını
söyledi. Kaplan, "Başkanımız bizim arkamızda
olduğunu ifade etti. 'Biz burada olduğumuz sürece takımı bırakma gibi bir şey söz konusu değil'
dedi. Ben bu kulübe 10 yıl hizmet ettim,
10 yıl daha etmek isterim. Gençlerbirliği altyapısıyla
pilot takımıyla, her şeyiyle iyi bir kulüp.
Her zaman yanımızda olan bir başkanımız var.
Bazı şeylerde ülke olarak sabırlı olmamız lazım.
En ufak hatada eleştirilenler hep teknik direktörler
oluyor. Yeni oluşturulmuş bir oyuncu grubunu iyi bir yerlere getirmek için uğraşıyoruz. Biz görevimizin başındayız, hiçbir problemimiz yok"
ifadelerini kullandı.
"Takımdaki her oyuncumu beğeniyorum"
diyen tecrübeli teknik adam, "Altyapından
oldukça fazla sayıda oyuncumuz
var. Hepsi çok iyi durumda. Şu
anda hangi oyuncumuz oynarsa oynasın
sırıtmaz. Puan olarak rahatladığımız
zaman genç oyuncularımıza daha çok
şans vereceğiz" dedi.
GENÇ OYUNCULARA OLAN GÜVENİM SONSUZ
Türk oyuncu sıkıntısı olduğunu dile getiren Kaplan, "Ben takımlarımızda Türk oyuncunun daha çok olmasını isterim. Şuan ülkemizde Türk oyuncu sıkıntısı var, elimizdeki kaliteli oyuncular da yurt dışına gidiyor. Milli takımdaki oynayan oyuncularımızın çoğu gurbetçi oyuncu. Bana göre alt yapılara önem vermek lazım, oyuncuları oralardan çıkarmak lazım. Biz Gençlerbirliği olarak bunu yapıyoruz. Geçmişte de yaptık. Ben genç oyunculara daha çok önem veren bir teknik adamım. Onlara güvenim sonsuz"
diye konuştu.
'FARKLI BIR TARAFTAR GRUBUMUZ VAR'
TARAFTAR konusunu da değinen Kaplan, "Ankaragücü kulübünün farklı ve büyük bir taraftar grubu var. İstedikleri zaman o stada 15 bin kişiyi doldurabilecek kadar güçlüler. Gençlerbirliği olarak bizim de farklı bir taraftar grubumuz var, kalabalık olmasak da güçlü bir taraftar grubumuz mevcut. İnşallah bundan sonraki maçlarda daha da yanımızda olduklarını hissettirecekler" dedi.
ERSUN HOCA'NIN YERİNDE OLSAYDIM...
FENERBAHÇE'YE
transfer edilen genç oyuncu Altay Bayındır hakkında yapılan eleştirilere katılmadığını söyleyen Kaplan, "19 yaşında Fenerbahçe kalesini koruyorsun. Bu tip işlerde sabır, destek önemli. Ben Ersun Yanal Hocanın yerinde olsam Altay ile devam edip, ona güvendiğimi gösteririm. Altay milli takım için, ülke futbolu için önemli bir kaleci. Ben Altay'a yapılan eleştirilere katılmıyorum, evet hataları var ama normal"
yorumunu yaptı.