Meşin yuvarlak hayatına ışık oldu

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HENÜZ 3 yaşındayken balkondan düşmesi sonucu bir gözünü yitiren Mehmet Dinçer, 13 yaşındayken de yüzme esnasında aldığı bir darbe sonucu diğer gözünü kaybetti. Görme yetisini kaybettikten sonra adeta hayata küsen Dinçer, 4 yılın sonunda internet aracılığıyla Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübünden haberdar oldu. Kulüp yetkilileriyle iletişime geçen Dinçer, bireysel çalışmalarıyla da kendini geliştirip çocukluk tutkusu futbolla hayata adeta yeniden 'merhaba' dedi. ZAMANLA yeteneklerini sergilemeye başlayan Dinçer, göremediği yeşil sahalarda koşup sesine kulak verdiği meşin yuvarlak sayesinde milli takıma kadar yükseldi. Dinçer, "Ben bir gözümü 3 yaşındayken kaybetmiştim. İlk müdahale çok önemli. Ameliyat edilmediği için de kalıcı körlük oluşuyormuş. O yıllarda yüzmeyi ve futbolu çok seviyordum. 13 yaşında yüzerken darbe aldım ve diğer gözümü de kaybettim" dedi. DINÇER, iki gözünü de kaybetmesi nedeniyle 4 yıl hiçbir şeyle uğraşmadığını ancak futbolun hayata yeniden bağlanmasını sağladığını dile getirdi. Bir top alarak 11 ay boyunca bireysel çalıştığını anlatan Dinçer, "Futbol bana ışık oldu. Yeşil sahalarda harika duygular hissettim. Şampiyonluklar yaşadık, milli takımdayım ve bu çok başka bir duygu. Görmediğimiz için kulaklarımız gelişiyor. Milli takımda bir gol attım ve bu harika bir duygu. Sahadasın ama bambaşka bir yerde gibi hissediyorsun. Milli takımda kalıcı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.