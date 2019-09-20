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Öldürdü başında bekledi

Nazmi Güral, kullanılmayan eve götürdüğü eşi ’ı 8 kez bıçakladı. Kendisini ihbar eden Güral, cesedin başında bekledi

Giriş Tarihi: 20.9.2019
Öldürdü başında bekledi
OLAY Kayaş Zerdalitepe Küçükkayaş Mahallesi'nde meydana geldi. 5 yaşındaki çocuğu ve eşini Mamak'ta metruk eve getiren Nazmi Güral (29)karısı Meral Güral'ı (28), 8 kez bıçaklayarak öldürdü. Polisi arayıp kendini ihbar eden Nazmi Güral, karısını öldürdüğünü söyledi. Olay yerine gelen ekipler küçük çocuğu alarak olay yerinden uzaklaştırdı. Cani koca ise gözaltına alındı. Meral Güral'ın annesi ve kız kardeşi olay yerinde sinir krizi geçirdi. Kocası tarafından öldürülen kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna götürüldü.

MAHALLELİ TEPKİ GÖSTERDİ
Zerdalitepe Küçük Ağaç Mahallesi sakinlerinden Gönül Polat, kadın ve çocukların can güvenliğinin olmadığını söyleyerek yetkililere seslendi: "Bu yıkık evlerde cinayet de olur, uyuşturucu da içerler, kadınları da keserler. Bu metruklar kaldırılsın. Evlatlarımız okula bu yollardan gidiyor. Bu tehlikeli yapılar kaldırılsın. Uyuşturucu satıp içiyorlar korkuyoruz. Daha fazla kadın öldürülmesin. Her gün televizyonda bir kadın cinayeti izlemek istemiyoruz. Kadın katilleri en ağır cezayı alsın başka kadınlar ölmesin. Öldürülen kadınları örnek alıp yeni yeni cinayetler işleniyor buna dur denilsin"dedi. Fatma GÖKSU

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